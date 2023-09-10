الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برقم الجلوس| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدبلومات الفنية
الدبلومات الفنية

نقدم لجميع الطلاب الآن لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وكيفية التسجيل تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة في المعاهد والكليات متاحة لطلاب الدبلومات الفنية بجميع أقسامها الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، لذا يهتم جميع الطلاب عن لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية، ونستعرض لكم الآن لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، وكيفية الاستعلام عنها وكذالك موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بالتفصيل في جميع محافظات مصر.

لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وعلى صعيد متصل يمكن للطلاب الآن معرفة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكتروني للدبلومات الفنية: https://tansik.digital.gov.eg/application/Certificates/Fani/DefaultFani.a spx

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

-ضرورة فتح موقع التنسيق الإلكتروني الخاص بالدبلومات الفنية 2023/2024

-ضرورة تحديد التخصص 

-ضرورة إدخال كافة “المعلومات" المطلوبة منه، والتي تشتمل الاسم، والرقم القومي الخاص به.

-ضرورة كتابة “المعلومات" رقم الجلوس الخاص به، والرقم السري المكتوب على الشهادة.

-ضرورة الضغط على كلمة استعلام، وحينها سوف تظهر له “المعلومات" النتيجة 

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