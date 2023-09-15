الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق
تنسيق

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظر الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.

ونرصد في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023:

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها يوم غد السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل الموافقين 16 و17 سبتمبر 2023.

ويستمر تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وكان تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات بدأ على موقع التنسيق الإلكتروني يوم 4 سبتمبر.

رابط نتيجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.

الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية :-

زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.
تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.
تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.

قد يهمك أيضًا| 

 

روابط حكومية مهمة في مراحل تنسيق 2023/2024

وفي السياق ذاته، نرصد لكم روابط حكومية مهمة في مراحل تنسيق 2023/2024، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي، للاستفادة منها.
لينك موقع وزارة التعليم العالي: https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
رابط موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/
لينك بوابة الثانوية العامة: http://thanwya.emis.gov.eg/
رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: https://emis.gov.eg/

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023 الطلاب روابط حكومية

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات لـ"الدستور": تنمية الصعيد ضمن أولوياتنا.. وتكليف رئاسى برفع البنية التحتية للمنازل

توزيع 500 كرتونة وطن لحوم.. قطار الخير للتحالف الوطنى يصل بنى سويف (فيديو)

كولر يطالب لاعبى الأهلى بالحذر من الهفوات الدفاعية فى مباراة اتحاد العاصمة

اقتلع العمارات وبلغ ارتفاعه 45 مترًا.. لحظة ضرب الفيضان سد درنة (صور)

قضت على العشوائيات.. مشروعات كبرى للإسكان فى المنيا منذ 2014 (فيديو)

الاتحاد الأوروبى: ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة