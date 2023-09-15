موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، ينتظر الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج تنسيق الدبلومات الفنية، حيث أصبح هذا الموعد محل اهتمام كبير على محركات البحث.
ونرصد في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023:
موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها يوم غد السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل الموافقين 16 و17 سبتمبر 2023.
ويستمر تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وكان تسجيل الرغبات لطلاب الدبلومات بدأ على موقع التنسيق الإلكتروني يوم 4 سبتمبر.
رابط نتيجة نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا.
الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال الخطوات التالية :-
زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.
اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.
تسجيل الرقم السري الخاص بالطالب والاسم.
تظهر الكلية الذي سيلتحق بها طلاب الثانوية العامة العام المقبل.
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روابط حكومية مهمة في مراحل تنسيق 2023/2024
وفي السياق ذاته، نرصد لكم روابط حكومية مهمة في مراحل تنسيق 2023/2024، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزاراتي التربية والتعليم والتعليم العالي، للاستفادة منها.
لينك موقع وزارة التعليم العالي: https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/Home.aspx
رابط موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/
لينك بوابة الثانوية العامة: http://thanwya.emis.gov.eg/
رابط مركز معلومات وزارة التربية والتعليم: https://emis.gov.eg/