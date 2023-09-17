الأحد 17 سبتمبر 2023
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استعلم فورا| نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس بنات وبنين

نتيجة تنسيق الثانوية
نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

نقدم لطلابنا الأعزاء الآن رابط استعلام نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس، هو ما يبحث عنه الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من أجل الاطمئنان على نتيجة التنسيق، حيث كان في الفترة الماضية يأمل الطلاب فى الالتحاق بالجامعة والكلية التي لطالما حلم بها، لذلك نعرض لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس فقط والاستعلام عن النتيجة المرشح لها الطالب/الطالبة.

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بالتفصيل عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 بالتفصيل عبر هذا الرابط

ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

ظهرت منذ قليل نتيجة تنسيق طلاب الأزهر حيث كانت أعلنت جامعة الأزهر الشريف عن مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور سلامة داود، لإعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 للطلاب الثانوية الأزهرية، في ظهر اليوم الأحد، بعد انتظار الطلاب طوال الفترات الماضية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

-"خطوة 1": يجب على الطالب الدخول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2023  
https://tansik.digital.gov.eg/application/ 

-"خطوة 2": يجب على الطالب اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.
-"خطوة 3": يجب على الطالب اختيار نتائج تنسيق الأزهر 2023.
-"خطوة 4": يجب على الطالب اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.
-"خطوة 5": يجب على الطالب وضع رقم الجلوس.
-"خطوة 6": يجب على الطالب وضع الرقم السري.
-"خطوة 7":  يجب على الطالب ادخال الرقم التأكيدي.
-"خطوة 8": يجب على الطالب الضغط على الخطوة 2.
-"خطوة 9": تظهر أمامك نتيجة تنسيق الأزهر 2023.

وعلى صعيد متصل جاءت المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية الأزهرية مشتملة الناجحين في الدورين الأول فى الشغل العملية والأدبية بالإضافة إلى الشعبة الإسلامية، ثم غلق باب التقديم في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023، في تمام 10 من مساء الثلاثاء الماضي 12 سبتمبر، والآن هم بصدد الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط.

رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 وتسجيل الرغبات برقم الجلوس

ظهور نتيجة تنسيق الأزهر 2023

ومن هذا الجانب، بعد الاطلاع على الكلية التي تم ترشيحك لها، يجب التوجه إلى الكلية التي تم ترشيحك لها لاستكمال إجراءات القيد، خلال موعد أقصاه 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، ويكون معك أصل استمارة النجاح بالثانوية الأزهرية،  أصل شهادة الميلاد (بالكمبيوتر)، نموذج (2 جند) للذكور، فبالإضافة إلى الموقف من التجنيد للطالب من سن (22 سنة) فأكثر، وبطاقة الترشيح بعد طباعتها من موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت.

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