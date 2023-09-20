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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

شهر رمضان
شهر رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لإستقباله من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الكثير في مصر وبالمدن والدول العربية لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024، للاستعداد له.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين في مصر لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان الكريم، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها لمعرفة موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لإستقباله، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

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موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024

نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل میلاد هلال شهر رمضان المبارك للعام الجديد 2024 ميلاديًا، وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

وأفاد الدليل الفلكي، إلى أن يوم رؤية هلال شهر رمضان 2024 سيكون يوم 10 مارس 2024، مضيفًا أن الهلال الجديد يبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة.

وأكد الدليل الفلكي، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ فلكيًا، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.

تفاصيل أطوار القمر خلال شهر رمضان 2024:

1 - محاق رمضان 2024: يكون يوم  10 مارس في تمام الساعة 11:02.

2 - تربيع أول رمضان 2024: يكون يوم 17 مارس في تمام الساعة 06:12.

3 - بدر رمضان 2024: يكون يوم 25 مارس في تمام الساعة 09:01.

4 - تربيع أخير 2024: يكون يوم 2 أبريل في تمام الساعة 05:16.

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رسائل تهنئة لإستقبال أول أيام شهر رمضان الكريم ٢٠٢٤

  • اسأل الله أن يبارك لكم في شهر الطاعات والرحمات، وأن يرزقكم فيه بالدرجات، وأن يختم لكم فيه بالصالحات.
  • أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار، ورحمة الغفار، وجنة الأبرار.
  • شهر الخير جانا، بالفرح والسرور أتانا، بالحب والتآخي روانا، والمغفرة والتوبة زكانا.
  • ادعو الله لك في هذا الشهر الكريم، رضا من الله، وقبول الصيام، ورحمة ومغفرة من الله عز وجل.
  • أتقدم إليكم جميعًا بكلمات رقيقة تهمس في قلوبكم الطيبة، شهر مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، وتقبل الله مني ومنكم صالح الاعمال وان يعيننا ويعينكم على قيامه وصيامه وان يعيده علينا وعليكم سالمين.
  • مبارك علينا وعليكم الشهر وجعلنا ممن استكمل الأجر، وممن يوفق لقيام ليلة القدر، ويسعد في يوم الحشر.
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