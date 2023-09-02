موعد أول أيام شهر رمضان 1445 - 2024

تستمر عمليات البحث عبر محرك جوجل عن موعد أول أيام شهر رمضان 1445هـ، حيث يبحث العديد من المسلمين في جميع أنحاء الجمهورية عن موعد شهر الصيام، بعدما نشر الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل میلاد هلال شهر رمضان المبارك للعام الجديد 2024 ميلاديًا.

وأشار الدليل الفلكي، إلى أن يوم رؤية هلال شهر رمضان 2024 سيكون يوم 10 مارس 2024، مضيفًا بأن الهلال الجديد يبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة.

موعد أول أيام شهر رمضان 1445

وأكد الدليل الفلكي، أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ فلكيًا، سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، حيث لم يعد يتبقى سوى أقل من 190 يومًا على حلول شهر رمضان 2024.

أطوار القمر خلال شهر رمضان 2024:

محاق رمضان 2024: يكون يوم 10 مارس في تمام الساعة 11:02

تربيع أول رمضان 2024: يكون يوم 17 مارس في تمام الساعة 06:12

بدررمضان 2024: يكون يوم 25 مارس في تمام الساعة 09:01

تربيع أخير2024: يكون يوم 2 أبريل في تمام الساعة 05:16

هذا ويتميز شهر رمضان الكريم، بروحانيته وتفرده، إذ يعيد فيه المسلمين تقييم أهدافهم وتوجهاتهم الروحية، حيث يعد فرصة للتعمق في الإيمان وتعزيز العلاقات الاجتماعية، لما يجمعه من العبادة والتضامن والتراحم.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024:

اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من الذين تستجيب لهم الدعوات، وتغفر لهم الذنوب، وتعتق رقابهم من النار، اللهم ابدل حالنا بخير، واجعل شهر رمضان فاتحة خير علينا وعلى أمتنا، اللهم نسألك في هذا الشهر الكريم أن تزيل عنا الهموم، وتغفر لنا الذنوب، وتعيننا على صيامه وقيامه.

اللهم بارك لنا في رمضان، وارزقنا الهداية والتقوى، واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعل رمضان شهرًا يُعيد فيه الأسر المفرّقة، ويُدخل الفرحة في قلوب المحبوبين.

اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الذين يصومون ويقومون إيمانًا واحتسابًا، وأعنا على طاعتك وإخلاصك، اللهم اهدنا وثبتنا في شهر رمضان، وأعنا على الابتعاد عن المحرمات والزيادة في الطاعات.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على استغلالها في العبادة والاستغفار، وتقبل منا فيها صالح الأعمال، اللهم اجعل هذا الشهر فرصة لنا لتغيير أنفسنا، وتحقيق الهدايا، وتطهير قلوبنا من الرياء والشرك.