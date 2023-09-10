كم يوم باقي على رمضان 2024 والأدعية المستحبة لاستقبال الشهر

كم يوم باقي على رمضان 2024 زاد هذا السؤال على محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة عدد الأيام المتبقية على الشهر الكريم.

كم يوم باقي علي رمضان 2024

في التقرير التالي نجيب على السؤال المطروح عن كم يوم باقي علي رمضان 2023 والادعية المستحبة للاستعداد لليوم الكريم.

183 يوم تبقت على حلول شهر رمضان 2024 والذي يكون موعده فلكيًا الاثنين 11 مارس 2024.

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك الاربعاء 10 أبريل 2024 بعد إتمام شهر رمضان 30 يوم.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا.

اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين.

اللهم بلغنا رمضان واجعل لنا نصيبا من كل خير تنزل فيه، بجودك الأجودين وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأداء شكرك واحفظنا فيه بحفظك يا أرحم الراحمين

اللهم بلغنا رمضان بلوغًا يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا ويطهر دواخلنا، بلوغ رحمة ومغفرة وعتق من النار.

اللهم كما بلغتنا شهر رمضان، أعنّا على صيامه وقيامه وطاعاته، وتقبَّله مِنّا يا كريم

اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلُمُّ بها شَعثنا، وتجمع بها شملَنا، وتزكي بها أقوالنا وأعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا.

اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة، واجعلنا فيه من المقبولين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعنا على شكرك وحسن عبادتك يا كريم.

اَللّهُمَّ اجْعَل لنا في هذا الشهر نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِنا فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذ بنواصينا إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ، بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام. اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.