رمضان عبدالمعز: المؤمنون إخوة والشرع أوجب ذلك

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن المؤمنين إخوة والشرع أوجب ذلك، فيجب أن نتقى الله في إخوتنا بدليل قوله تعالى "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ".

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الشيطان يوقع العداوة بين الإخوة ولهذا قال الله تعالى "فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ"، فالله يتحدث عن وجوب الحفاظ على الإخوة.

وتابع، أن من أهم بنود خطبة الوداع التي خطبها النبي عليه السلام في حجة الوداع وبدأها بقوله "أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب"، وذلك حتى لا يتعالى أحد على أحد وأكد النبي عليه السلام إنما المؤمنون إخوة، وحتى يرحمنا الله وحتى يهب لنا من لدنه رحمة فيجب أن نحافظ على رباط الإخوة.

المؤمنون يشفعون لبعضهم يوم القيامة

وأكد أن المؤمنين يشفعون لبعضهم يوم القيامة، مشيرًا إلى أن هناك شياطين الإنس غرضهم تقطيع العلاقات، مستدلًا بأن النبي قال للصحابة "ألا أخبرُكم بأفضلَ من درجةِ الصيامِ والصلاةِ والصدقةِ؟ قالوا: بلى، قال: إصلاحُ ذاتِ البينِ".