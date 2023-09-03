الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: برحمة الله يزال البلاء والمرض ويطعم الجائع

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية رمضان عبدالمعز إن الرحمة هى أعلى الصفات ذكرًا في القرآن الكريم، كما أن الله كتب على نفسه الرحمة.

وأضاف رمضان، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc أن النبي عليه السلام علمنا أن الله قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب في كتاب عنده "إن رحمتي سبقت غضبي"، مؤكدًا أنه بـرحمة الله يزال البلاء والمرض ويطعم الجائع وبرحمة الله نرزق حسن الخاتمة، وبرحمته ندخل الجنة وننال جوار النبي عليه السلام.

 الرحمة لها موجبات ولا بد أن نعمل بها حتى ننال رحمة الله

وتابع أن الرحمة لها موجبات ولا بد أن نعمل بها حتى ننال رحمة الله، أي أننا لا نكتفي بالدعاء لأن الدعاء لا بد أن يسبقه عمل، مشيرًا إلى أن القرآن علمنا أن الأنبياء كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا.

رمضان عبدالمعز يزال البلاء الرحمة القرآن الكريم يطعم الجائع الأنبياء

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