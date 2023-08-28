الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تنال رحمة الله فى الدنيا وما موجبات الرحمة؟ رمضان عبدالمعز يوضح

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الحصول على رحمة الله ليس صعبًا، مؤكدًا أن هناك موجبات رحمة الله يجب أن نفعلها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع  عبر فضائية dmc، أن النبي عليه السلام كان يدعو الله عز وجل ويقول "اللهم إني اسألك موجبات رحمتك"، أي يا رب أنا أفعل الأمور فتفضل عليّ برحمتك، مشيرًا إلى أن أولى هذه الموجبات هي ارحم ترحم بدليل قوله تعالى "الرَّاحمون يرحَمُهمُ الرحمنُ".

وتابع أنه حتى ننال رحمة الله لا بد أن نكون رحماء والغلظة والقسوة والشدة والعنف لن تأتي بشىء وسوف تتسبب بكسرة، مؤكدًا أن صحابة النبي عليه السلام كانوا رحماء فيما بينهم.

من شروط الإيمان أن يحب الأشخاص بعضهم بعضًا

وأكد أن من شروط الإيمان أن يحب الأشخاص بعضهم بعضا بدليل " ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوَةَ الإيمانِ: أنْ يكونَ اللهُ ورسولُهُ أحبُّ إليه مِمَّا سِواهُما، وأنْ يُحِبَّ المرْءَ لا يُحبُّهُ إلا لله وأنْ يَكرَهَ أنْ يَعودَ في الكُفْرِ، كما يَكرَهُ أنْ يُقذَفَ في النَّارِ".

رمضان عبدالمعز يكشف أشد عقوبة يعاقب الله بها عباده فى الدنيا

رمضان عبدالمعز موجبات رحمة الله ننال رحمة الله صحابة النبي عليه السلام أرحم ترحم شروط الإيمان

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