السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز يكشف أشد عقوبة يعاقب الله بها عباده فى الدنيا

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن مجالس العلم أفضل من العبادة 60 عامًا، وفضل من الله أن ييسر مجالس العلم. 

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن أشد عقوبة يعاقب بها الله عبدًا من عباده في الدنيا هي حرمانه من طاعته، سوءًا كانت مجلس علم أو صلاة الفجر أو قيام الليل، مؤكدًا أن النتيجة لهذا العبد أن يقبل على الدنيا وينسى لقاء ربه مستدلًا بقوله تعالى "إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ".

القرآن هو مصدر الأمن والأمان

وتابع، أنه حتى تجد الأمن والأمان فعليك بالقرآن كما أوصى النبي عليه السلام في قوله "إلا إنها ستكون فتن، فسأل الصحابة وماذا نفعل يا رسول الله قال عليكم بالقرآن"، لأن به الماضي والحاضر والمستقبل.

رمضان عبدالمعز أشد عقوبة طاعته حرمانه القرآن مصدر الأمن والأمان الصحابة

مواد متعلقة

رمضان عبدالمعز: العقيدة هى الإيمان بوجود إله واحد ولا مفاوضة فى ذلك

رمضان عبدالمعز: أمراض القلوب تحيل بين العبد وربه

رمضان عبدالمعز: كفار قريش كانوا يعلمون أن النبى صادق

رمضان عبدالمعز: أمراض القلوب تحول بين العبد وربه

منها صلة الرحم.. رمضان عبدالمعز يكشف عن أسباب زيادة الرزق

الأكثر قراءة

غدًا.. أولى جلسات محاكمة نجل شقيق برلمانى متهم بقتل شاب فى السلام

حبس المتسبب في مصرع عقيد وأمين شرطة بالطريق الصحراوي بالبحيرة أربعة أيام

عامل يقتل زوجته وينحر أعناق بناته الخمس بالهرم.. شقيق الضحية يفجر مفاجأة

البترول: التعاقد مع الكويت والسعودية لاستيراد الزيت للتكرير

لافتات الترويج للسياحة فى مصر تغزو ملاعب الدورى الإنجليزى

أول تعليق لمايكل سينكو بعد عرض الأزياء بالعلمين ويوجه رسالة شكر للمهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الولاية الأمريكية الأفقر!

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم