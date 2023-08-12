رمضان عبدالمعز يكشف أشد عقوبة يعاقب الله بها عباده فى الدنيا

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن مجالس العلم أفضل من العبادة 60 عامًا، وفضل من الله أن ييسر مجالس العلم.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن أشد عقوبة يعاقب بها الله عبدًا من عباده في الدنيا هي حرمانه من طاعته، سوءًا كانت مجلس علم أو صلاة الفجر أو قيام الليل، مؤكدًا أن النتيجة لهذا العبد أن يقبل على الدنيا وينسى لقاء ربه مستدلًا بقوله تعالى "إَنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ".

القرآن هو مصدر الأمن والأمان

وتابع، أنه حتى تجد الأمن والأمان فعليك بالقرآن كما أوصى النبي عليه السلام في قوله "إلا إنها ستكون فتن، فسأل الصحابة وماذا نفعل يا رسول الله قال عليكم بالقرآن"، لأن به الماضي والحاضر والمستقبل.