موعد بداية شهر رمضان 2024.. وأبرز أدعية استقبال الشهر الكريم

موعد بداية شهر رمضان 2024 محور تساؤل من الملايين من المسلمين في كافة الدول العربية والإسلامية، وذلك منذ بداية العام الهجري الجديد 1445 هـ لما له من أهمية خاصة في نفوس المسلمين لمضاعفة ثواب كافة الأعمال الصالحة ويعد من الشهور الهجرية التي تتميز بالتقوى والخير والصيام والقيام.

موعد بداية شهر رمضان 2024

أكد خبراء المعهد القومي للبحوث الفليكية أن يوم رؤية هلال شهر رمضان المبارك سيكون مساء يوم السبت 9 مارس 2024 الموافق 29 من شهر شعبان 1445 وبذلك سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد الفلكي.

ووفقا للحسابات السابقة فإنه لم يعد يتبقى سوى 180 يوم فقط لا غير على الأجواء الرمضانية من صيام وإقامة صلاة التراويح في كافة المساجد المعتمدة من وزارة الأوقاف المصرية في جميع المحافظات وتزين الشوارع بالزينة الرمضانية والإضاءة مما يبعث الهدوء في النفوس والطمأنينة.

أبرز أدعية استقبال شهر رمضان 2024

مع اقتراب موعد بداية شهر رمضان 2024 يستقبل الملايين من المسلمين شهر رمضان المبارك 2024 بالعديد من الأدعية التي تقربنا من الله سبحانه ولعل أبرز الصيغ ما يلي:-

اللهم بلغنا شهر رمضان .. واجعلنا من الذين يستجاب دعائهم .. وتغفر ذنوبهم.. وتعتق رقابهم من النار.. اللهم أبدل حالنا خير واجعل شهر رمضان فاتحة خير علينا.. اللهم إنا نسألك أن تزيل همومنا وأن تغفر ذنوبنا ونعيننا على الصيام والقيام في أيام شهرك الكريم.

اللهم بارك لنا في شهر رمضان .. وارزقنا فيه الهدايا والتقوى.. واجعلنا من المقبولين يا الله.. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا.. اللهم أنا عبيدك فتقبل منا صالح الأعمال خلال شهرك الكريم .. اللهم اجعلنا من المعتوقين من النار.. اللهم حرم أجسادنا على النار بحق أيام شهرك هذا.

اللهم اجعلنا في شهر رمضان من الذين يصومون ويقومون إيمانا واحتسابا.. وأعنا على طاعتك وإخلاصك.. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت.. اللهم ثبتنا بحق أيام شهر رمضان على صالح الأعمال وأعاننا على الابتعاد عن المحرمات والزيادة في الطاعات.

اللهم بلغنا ليلة القدر.. اللهم تقبل منا صالح العمال .. اللهم اجعل أيام شهرك الكريم فرصة لتغيير أنفسنا .. وتحقيق الهدايا.. وتطهير القلوب من الرياء والشرك.. اللهم أرزقنا العفو والعافية.. واجعلنا من الفائزين في شهر رمضان الكريم.

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