الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز يكشف حكم الصدقة والحج عن الوالدين بعد وفاتهما؟

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، مستدلًا بقوله تعالى "َلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا". 

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن البر بالوالدين لا ينقطع بوفاتهما فالبر ممدود، مشيرًا إلى أحد الأشخاص ذهب إلى النبي عليه السلام وقال له "هل بقى عليّ من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ فقال له النبي نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما".

هل تجوز الصدقة على الميت؟

وتابع أن الصدقة تجوز على المتوفي وكذلك الحج عنه، وختم القرآن له، مشيرًا إلى أنه يجوز أن يقضي صيامًا فات على والديه، مستدلًا بحديث أن أحد الأشخاص قال للنبي عليه السلام: "إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: (نَعَمْ)".

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رمضان عبدالمعز الصدقة الوالدين وفاتهما الحج عقوق الوالدين

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