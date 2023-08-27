الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رمضان عبدالمعز محذرًا فى هذه الحالة لن يقبل منك صلاة

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن بكاء سيدنا الحسين كان يؤذي النبي عليه السلام، ولذا كان يقول "يا فاطمة أما علمتِ أن بكاءه يؤذيني".

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية ""dmc، أن هذا من باب الرحمة بالنفس والصغير والوالدين، مؤكدًا أن العاق لوالديه لن يقبل الله منه لا صرفًا ولا عدلًا ولا صلاة سواء كانت  فرضًا أو سنة.

لم لا يفدي المجرم نفسه بوالديه يوم القيامة؟

وأشار إلى أن المجرم يوم القيامة يفدي نفسه بوالديه وإخوته حتى ينجو هو ولكنه لا يستطيع أن يفتدي بوالديه، لأن غضب الله سيزداد عليه لأنه أوصى بهما في القرآن الكريم.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى قال عن الرحم: "أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت له اسمًا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته"، فما بالك بعقوق الوالدين.

رمضان عبدالمعز: أمراض القلوب تحول بين العبد وربه

رمضان عبدالمعز صلاة يوم القيامة سيدنا الحسين العاق بوالديه عقوق بالوالدين

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