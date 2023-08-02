رمضان عبدالمعز: أمراض القلوب تحول بين العبد وربه

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن أمراض القلوب تحول بين العبد وربه، مشيرًا إلى أنها قد تكون حسدًا أو غلًا أو رياء.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه لا بد من مراجعة القلب، لأن الله سبحانه وتعالى قال " لَّقَدْ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ".

كما حذر من الظلم لأن الله لا ينصر ظالمًا مثل أن يظلم زوج زوجته أو زوجة زوجها، أو أب أبناءه، مؤكدًا أن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويمحق الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة.

حب الدنيا يعمي الإنسان عن الحق

وأشار إلى أن النبي عليه السلام قال "يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت"، مؤكدًا أن حب الدنيا يعمي الإنسان عن الحق.