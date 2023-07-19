موعد أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا

تستمر عمليات البحث عبر محرك “جوجل” عن موعد أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجريًا، بالتزامن مع بدء العام الهجري الجديد، حيث يحرص الكثير من المسلمين في مصرعلى معرفة موعد الشهر الكريم، خاصة وأنه واحدًا من أهم الأشهر في التقوى الدينية والروحية في الإسلام، حيث يُعتبر شهر الصيام والعبادة.

موعد أول أيام شهر رمضان 1445

ووفقًا لحسابات المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فإن شهر رمضان للعام الهجري الجديد 1445، من المتوقع أن يكون أول يوم له هو الإثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024، وبذلك يتبقى علي حلوله 243 يومًا.

موعد أول أيام عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان للعام الهجري 1445، ثلاثين يوم بحيث يكون أخر يوم للشهر الكريم هو الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024، فيما سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

أدعية استقبال شهر رمضان 2024:

اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من الذين تستجيب لهم الدعوات، وتغفر لهم الذنوب، وتعتق رقابهم من النار، اللهم ابدل حالنا بخير، واجعل شهر رمضان فاتحة خير علينا وعلى أمتنا، اللهم نسألك في هذا الشهر الكريم أن تزيل عنا الهموم، وتغفر لنا الذنوب، وتعيننا على صيامه وقيامه.

اللهم بارك لنا في رمضان، وارزقنا الهداية والتقوى، واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعل رمضان شهرًا يُعيد فيه الأسر المفرّقة، ويُدخل الفرحة في قلوب المحبوبين.

اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الذين يصومون ويقومون إيمانًا واحتسابًا، وأعنا على طاعتك وإخلاصك، اللهم اهدنا وثبتنا في شهر رمضان، وأعنا على الابتعاد عن المحرمات والزيادة في الطاعات.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على استغلالها في العبادة والاستغفار، وتقبل منا فيها صالح الأعمال، اللهم اجعل هذا الشهر فرصة لنا لتغيير أنفسنا، وتحقيق الهدايا، وتطهير قلوبنا من الرياء والشرك.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمؤمنين والمؤمنات، وارحم المسلمين والمسلمات في هذا الشهر الكريم، اللهم ارزقنا العفو والعافية، واجعلنا من الفائزين في شهر رمضان وفي الدنيا والآخرة.

اللهم اكتبنا من الذين يغفرون الذنوب في هذا الشهر، وتُكفّر عنهم السيئات، وتبدل عنهم الأعمال السيئة بالحسنات، اللهم بارك لنا في السحور والإفطار، وأعنا على الصيام والقيام، واسعد قلوبنا بقراءة القرآن والختمة الكاملة.

اللهم ارزقنا نصف العمر في طاعتك، واجعلنا من الذين يستغلون شهر رمضان في ما يرضيك ويقرّ عينك، اللهم اجعل رمضان بشارةً لنا بالمغفرة والرحمة، وارزقنا توبةً نصوحًا وقبولًا، واجعلنا من أهل الجنة بفضل رحمتك.