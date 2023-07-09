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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كم باقي على رمضان 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

بعد انتهاء العيدين الفطر والأضحى والنفحات الدينية الخاصة بهم يتساءل كثيرون عن الأيام المتبقية على رمضان 2024 للشحن النفسي لهذه الأجواء الإيمانية العطرة.

 

كم باقي على رمضان 2024

 

نجيب في التقرير التالي عن السؤال المطروح عن كم باقي على رمضان 2024 وفق الحسابات الفلكية. 

 

وفق حسابات معهد البحوث الفلكية فإن شهر رمضان للعام الهجري 1445 من المتوقع أن يكون أول يوم له هو الإثنين 11 مارس 2024، وبذلك يتبقى عليه 246 يوما. 

 

ومن المتوقع أن يكون شهر رمضان للعام الهجري 1445 ثلاثين يوم بحيث يكون أخر يوم للشهر الكريم هو الثلاثاء 9 أبريل 2024.

ويكون أول أيام عيد الفطر المبارك وفق الحسابات الفلكية هو الأربعاء 10 أبريل 2024.

 

مسلسلات رمضان 2024

 

وبعد أشهر قليلة من انتهاء سباق مسلسلات رمضان 2023 أعلن عدد من الفنانين عن استعدادهم لتصوير أجزاء جديدة من مسلسلاتهم ليتم عرضها خلال رمضان 2024 والتي لاقت نجاحًا خلال الموسم الرمضاني الماضي.

 

مسلسل الحشاشين 

 

وأعلن الفنان كريم عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن خوضه السباق الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين والذي يأتي من إخراج بيتر ميمي، وتأليف الكاتب عبد الرحيم كمال.

مسلسل المداح 

 

في تصريحات أعلن الفنان حمادة هلال عن تفكيره في التجهيز للجزء الرابع من مسلسل المداح والذي لاقى إقبالا في مواسمه الثلاثة خلال عرضهم.

 

مسلسل جعفر العمدة

 

نجح مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان في الاستحواذ على وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي دفع النجم محمد رمضان في إعلان التجهيز للجزء الثاني من المسلسل ليتم عرضه خلال شهر رمضان 2024

 

مسلسل الراكون 

 

كذلك أعلن الفنان يوسف الشريف عن خوضه السباق الرمضاني القادم 2024 في مسلسل الراكون والذي يأتي من تأليف إنجى علاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجى.

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