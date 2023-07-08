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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رمضان عبدالمعز: سورة النساء مليئة بالمنح والعطايا الربانية فأبشروا وتفاءلوا

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن سورة النساء مليئة بالمنح والعطايا الربانية، فلا تجعلوا الدنيا تغلبكم بهمومها.

فضل سورة النساء

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: “إِنَّ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، لَخَمْسَ آيَاتٍ، مَا يَسُرُّنِي، أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} (النساء: آية 40)، و{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا} (النساء: آية 31) ، الآيَةَ {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}(النساء: آية 48)، و{وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا} (النساء: آية 64)، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَمَا أَظُنُّ الْخَامِسَةَ و{وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا}.

وتابع "معز": "الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى به نعمة، اطمئنوا فأبشروا وتفاءلوا ولا تحملوا للدنيا همًا، فالله كريم".

رمضان عبدالمعز سورة النساء مليئة بالمنح العطايا الربانية أبشروا تفائلوا

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