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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تحويل فيلم "جرى الوحوش" لمسلسل تليفزيونى فى رمضان 2024

جري الوحوش
جري الوحوش

تعاقد المنتج محروس المصري مع أسرة الكاتب الراحل محمود أبوزيد على تحويل قصة فيلم «جري الوحوش» الذي عرض عام 1987 إلى مسلسل تليفزيوني، لينافس به في موسم رمضان 2024.

وأعلن "المصري" عن اتفاقه مع السيناريست أحمد صبحي على كتابة المسلسل، ومع المخرج عبدالعزيز حشاد على إخراج العمل بعد نجاح هذا الثالوث في رمضان الماضي في مسلسل «ليل أم البنات»، وأنهم عاكفون الآن لاختيار أبطال المسلسل والتوقيع معهم.

وأشار إلى أنه سعيد بهذا التعاقد، حيث إن السيناريست محمود أبوزيد له باع طويل في كتابة الأعمال السينمائية، ومن أبرزها (بنات في الجامعة، العار، الكيف، جري الوحوش، البيضة والحجر، عتبة الستات)، والمصري منذ سنوات يفكر في تحويل فيلم «جري الوحوش» إلى مسلسل، ولكن وفاة «أبوزيد» في 2016 حالت دون ذلك إلى أن عاد المشروع للنور أمس بعد توقيع العقود مع أسرة المؤلف الراحل.

 

السيناريست السيناريست أحمد صبحي الراحل علي عبد الخالق جدول الزمنى لمصر لمس لتنفيذ محمود عبد العزيز

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