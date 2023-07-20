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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد بدء العام الهجري الجديد.. ما هو موعد بداية شهر رمضان 2024؟

رمضان 2024
رمضان 2024

بعد بدء العام الهجري الجديد، يبحث المسلمون عن موعد شهر رمضان 2023، لما له من أهمية خاصة عند المسلمين، كونه الشهر الذي أُنزل فيه القرآن الكريم على النبي محمد ويمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشراب من طلوع الفجر حتى غروب الشمس ويتناولون وجبة الإفطار عند أذان المغرب.

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ويعد شهر رمضان الكريم أكثر الشهور قدسية والأحبّ على قلوب جميع المسلمين، حيثُ يتطلعون إلى معرفة تواريخ حلوله لسنوات قادمة.

في التقرير التالي، نستعرض موعد بداية شهر رمضان 2024 بعد بدء العام الهجري الجديد.

ما هو موعد بداية شهر رمضان 2024؟

شهر رمضان هو شهر التقوى والخير والإحسان، والشهر التاسع في التقويم الهجري، وفيه أنزل القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، وصومه هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة.
تُحدد بداية شهر رمضان ونهايته بواسطة التقويم الإسلامي القمري، من خلال تحري الهلال ورؤيته بصريًا في السماء، ويستمر إما 29 أو 30 يوماً.

ويبدأ شهر رمضان حسب التقويم القمري الإسلامي الذي فيه 354 يوماً، وبالتالي فإنه يتقدم بمعدل 11 يومًا سنويًا حسب التقويم الميلادي.

موعد رمضان 2024

ولكن من المهم ملاحظة أن تواريخ شهر رمضان تختلف بين البلدان بسبب دورة القمر، على الرغم من أن التباين عادةً ما يكون بفارق يوم واحد فقط، لذلك، فإن الإجابة على سؤال متى يبدأ رمضان 2024 ستعتمد بشكل كبير على مكان الإقامة.

ومن المتوقع حلول الشهر الفضيل للعام القادم في شهر مارس 2024 على أن يتم تأكيد موعد بدايته قبل يوم واحد عند رؤية هلال رمضان.

وبحسب إدارة جمعية الامارات الفلكية، فإن عيد الفطر 2024 سيقام يوم الأربعاء 10 أبريل.

وبناءً على ذلك، يبدأ شهر رمضان 2024 يوم الثلاثاء 12 مارس الفضيل، ويستمر الشهر الفضيل لمدة 29 يوماً وسيكون اليوم الأخير من شهر الصيام يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024.

وسيتم تأكيد الموعد رسمياً عند رؤية هلال رمضان بصريًا.

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