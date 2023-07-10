"كم يوم متبقي على شهر الخير".. ما هو موعد رمضان 2024؟

مع انتهاء شهر رمضان المبارك، ينتظر المسلمون حول العالم هذا الشهر الفضيل بفارغ الصبر والشوق، حيث إن رمضان هو واحد من أهم الأشهر في التقوى الدينية والروحية في الإسلام، حيث يُعتبر شهر الصيام والعبادة والتأمل.

كما يتميز رمضان بروحانيته وتفرده، إذ يتم فيه صيام الفجر حتى غروب الشمس وتكثيف العبادات والأعمال الصالحة، الأمر الذي يجعل الكثيرين ينتظرونه بفارغ الصبر.

ما موعد شهر رمضان 2024؟

مؤخرًا زاد البحث، عن موعد شهر رمضان لعام 2024، حيث إن رمضان هو وقت للتغيير والتجديد، حيث يمكن للمسلمين أن يعيدوا تقييم أهدافهم وتوجهاتهم الروحية، كما إنه شهر يجمع بين العبادة والتضامن والتراحم، ويشكل فرصة مثالية للتعمق في الإيمان وتعزيز العلاقات الاجتماعية.

موعد رمضان 2024 هو من يوم الاثنين 11 مارس 2024 إلى يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، سيتم رصد شهر رمضان 2024 في غروب الشمس يوم الأحد 10 مارس 2024، مع ذلك ، يختلف اليوم في التقويم الميلادي لأنه تقويم شمسي، مما يسبب اختلاف أحد عشر يومًا تقريبًا كل عام.

أفضل أدعية انتظار شهر رمضان 2023

اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من الذين تستجيب لهم الدعوات، وتغفر لهم الذنوب، وتعتق رقابهم من النار، اللهم ابدل حالنا بخير، واجعل شهر رمضان فاتحة خير علينا وعلى أمتنا، اللهم نسألك في هذا الشهر الكريم أن تزيل عنا الهموم، وتغفر لنا الذنوب، وتعيننا على صيامه وقيامه.

اللهم بارك لنا في رمضان، وارزقنا الهداية والتقوى، واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعل رمضان شهرًا يُعيد فيه الأسر المفرّقة، ويُدخل الفرحة في قلوب المحبوبين.

اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الذين يصومون ويقومون إيمانًا واحتسابًا، وأعنا على طاعتك وإخلاصك، اللهم اهدنا وثبتنا في شهر رمضان، وأعنا على الابتعاد عن المحرمات والزيادة في الطاعات.

اللهم بلغنا ليلة القدر، وأعنا على استغلالها في العبادة والاستغفار، وتقبل منا فيها صالح الأعمال، اللهم اجعل هذا الشهر فرصة لنا لتغيير أنفسنا، وتحقيق الهدايا، وتطهير قلوبنا من الرياء والشرك.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وللمؤمنين والمؤمنات، وارحم المسلمين والمسلمات في هذا الشهر الكريم، اللهم ارزقنا العفو والعافية، واجعلنا من الفائزين في شهر رمضان وفي الدنيا والآخرة.

اللهم اكتبنا من الذين يغفرون الذنوب في هذا الشهر، وتُكفّر عنهم السيئات، وتبدل عنهم الأعمال السيئة بالحسنات، اللهم بارك لنا في السحور والإفطار، وأعنا على الصيام والقيام، واسعد قلوبنا بقراءة القرآن والختمة الكاملة.

اللهم ارزقنا نصف العمر في طاعتك، واجعلنا من الذين يستغلون شهر رمضان في ما يرضيك ويقرّ عينك، اللهم اجعل رمضان بشارةً لنا بالمغفرة والرحمة، وارزقنا توبةً نصوحًا وقبولًا، واجعلنا من أهل الجنة بفضل رحمتك.

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