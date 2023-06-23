بوستر مسلسل "الراكون" ليوسف الشريف رمضان 2024 تعرف على التفاصيل

يعود النجم يوسف الشريف بعد غياب دام لعامين عقب آخر أعماله التلفزيونية “كوفيد 25”، وذلك بمسلسل جديد يحمل اسم “الراكون”، وذلك لعرضه في رمضان 2024.

بوستر مسلسل الراكون ليوسف الشريف رمضان 2024

وطرح الشريف بوستر العمل عبر حسابه بموقع “فيسبوك” وعلق عليه قائلًا: "يارب يكون خير"، وظهر خلال البوستر شخص يتواجد في مكان ممتلىء بالنيران ويضع يداه على وجهه، في إشارة منه لشكل العمل المبني على الساسبنس كعادة أعمال الشريف.

المسلسل لم يتم تحديد العاملين فيه لكنه دخل مرحلة التحضيرات الأولى، وهو من تأليف الكاتبة إنجي علاء ومن إخراج محمد العدل.

ويسجل المسلسل التعاون الثالث على مستوى التأليف بين الشريف وزوجته إنجي علاء بعدما قدما سويًا مسلسلات “كوفيد 25” و“لعبة إبليس” وهو التعاون الاول الذي يجمعه بالمخرج محمد جمال العدل .

كان قد نفى الفنان يوسف الشريف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما تردد حول استعداده لتقديم مسلسل بعنوان 7 ثواني للمخرج أحمد نادر جلال.

وقدم الشريف مسلسل "كوفيد 25" في رمضان قبل الماضي وهو من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

وكان آخر أعمال يوسف الشريف فى السينما فيلم "بنى آدم" بطولة دينا الشربيني وأحمد رزق ومحمود الجندي وهنا الزاهد، وبيومى فؤاد، صفاء الطوخي، خالد كمال، أحمد صيام، ياسر الزنكلونى، والفيلم فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي فيلمز وتم طرحه في موسم عيد الأضحى عام 2018.