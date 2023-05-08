يوسف الشريف يكشف حقيقة تقديمه مسلسل «7 ثواني» للمخرج أحمد نادر جلال

نفى النجم يوسف الشريف، تعاقده على عمل درامي جديد يحمل اسم «7 ثوانى» للمخرج أحمد خالد جلال، تلك الخبر الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، عقب نشره على أحد المواقع الصحفية الإلكترونية.

وحرص الشريف على التواصل مع جمهوره من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونفى الخبر جملة وتفصيلا إذ نشر الخبر وعلق عليه قائلا: «خبر غير صحيح». وسرعان ما علق عليه محبيه وجمهوره متمنين تقديمه لعمل درامي أو سينمائي فى أقرب وقت.

وكان النجم يوسف الشريف، قد غاب عن السباق الدرامي الرمضاني لمدة عامين متتاليين 2022 و 2023، وأعلن بشكل رسمى عن خروجه من السباق الدرامي المنقضى فى شهر أكتوبر 2022، خاصة أن المسلسل الذى كان يحضر له يحتاج إلى عدة تحضيرات ووقت أطول لذا تم تأجيله، وهو من تأليف إنچى علاء، وخرجت حينها «إنچي» وعلقت أن سبب التأجيل يعود إلى أنها لم تلحق بكتابة العمل كاملا لانشغالها بكتابة رواية كانت قد بدأت فيها قبل كتابة المسلسل.

آخر أعمال يوسف الشريف الدرامية

ويعد مسلسل كوفيد 25 آخر أعمال يوسف الشريف، وعرض العمل في رمضان 2021، وحقق نجاحا كبيرا، وكانت أحداث مسلسل كوفيد 25، تدور في إطار درامي تشويقي حول عام 2025، وانتشار فيروس خطير يدفع المصابين لقتل البشر.

ويحاول يوسف الشريف في المسلسل كشف المؤامرة التي تسببت في انتشار الفيروس، وتتطور الأحداث بعد ذلك، والمسلسل تكون من 15 حلقة في النصف الثاني من شهر رمضان.

مسلسل كوفيد 25 يضم عدد كبير من النجوم أبرزهم، أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.