باقى7 أشهر .. موعد أول أيام رمضان المبارك 2024

تتزايد معدلات البحث عن توقيت اليوم الأول لشهر رمضان 2024، من خلال مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر.

موعد أول أيام رمضان المبارك 2024

ونشر الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، على الموقع الإلكترونى للمعهد، تفاصيل میلاد هلال شهر رمضان 2024، مؤكدًا أن هلال شهر رمضان 2024 يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024.

وأوضح الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم رؤية هلال شهر رمضان 2024 سيكون يوم 10 مارس 2024.

وأردف الدليل الفلكى في بيان نُشر على موقع المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 إلى 15 دقيقة.

وأضاف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية: أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

واكد الدليل الفلكي، غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكيًا تكون يوم الاثنين 11 مارس 2024، حيث يتبقى 190 يوما على شهر رمضان 2024.

من ناحية أخرى كشف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن أطوار القمر خلال شهر رمضان 2024 ، التي جاءت كالتالي:

محاق رمضان 2024: يكون يوم 10 مارس 2024 11:02

تربيع أول رمضان 2024: يكون يوم 17 مارس 2024 06:12

بدررمضان 2024: يكون يوم 25 مارس 2024 09:01

تربيع أخير2024: يكون يوم 2 أبريل 05:162024