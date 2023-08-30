الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

باقى7 أشهر .. موعد أول أيام رمضان المبارك 2024

شهر رمضان
شهر رمضان

تتزايد معدلات البحث عن توقيت اليوم الأول لشهر رمضان 2024، من خلال مؤشر البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالأمر.

موعد أول أيام رمضان المبارك 2024

ونشر الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية،  على الموقع الإلكترونى للمعهد، تفاصيل میلاد هلال شهر رمضان 2024، مؤكدًا أن هلال شهر رمضان 2024  يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024.

وأوضح الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن يوم رؤية هلال شهر رمضان 2024 سيكون يوم 10 مارس 2024.

وأردف الدليل الفلكى في بيان نُشر على موقع المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 إلى 15 دقيقة.

وأضاف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية: أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

موعد أول أيام شهر رمضان 1445 هجريًا

بعد بدء العام الهجري الجديد.. ما هو موعد بداية شهر رمضان 2024؟

واكد الدليل الفلكي، غرة شهر رمضان المعظم 1445هـ فلكيًا تكون يوم الاثنين 11 مارس 2024، حيث يتبقى 190 يوما على شهر رمضان 2024.

من ناحية أخرى  كشف الدليل الفلكي التابع للمعهد القومي للبحوث الفلكية عن أطوار القمر خلال شهر رمضان 2024 ، التي جاءت كالتالي:

محاق رمضان 2024: يكون يوم  10 مارس 2024 11:02
تربيع أول رمضان 2024: يكون يوم 17 مارس 2024 06:12
بدررمضان 2024: يكون يوم 25 مارس 2024 09:01
تربيع أخير2024: يكون يوم 2 أبريل  05:162024

رمضان موعد أول أيام رمضان رمضان 2024 أول ايام شهر رمان ٢٠٢٤ القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة

الأكثر قراءة

أمير يعقوب لـ«الشاهد»: رفضت الاستسلام والنتيجة فاجأت الأطباء

أمير يعقوب لـ"الشاهد": ساعدت زملائى المصابين ولم أهرب من الهجوم الإرهابى

أمير يعقوب لـ"الشاهد": شعرت بحركة فى قدمى بعد ثلاثة أشهر من الإصابة

تايمز: ليفربول لم يتلق عروضًا لـ محمد صلاح.. ولا نية لبيعه

علامة تستطيع الأم من خلالها التأكد من شبع رضيعها من الرضاعة الطبيعية

«المحطات النووية»: إنشاء الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة إنجاز تاريخى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)