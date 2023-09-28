موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

شهر رمضان المبارك له أهمية خاصة في نفوسنا، والجميع يستعد له قبلها بعدة أشهر من أجل أن ينالوا من بركات هذا الشهر الكريم قدر المستطاع مع بعض الزينة الجميلة في المنازل وعلى أعمدة الإنارة.

موعد شهر رمضان المبارك 2024

شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، ويعتبر شهرًا مقدسًا يكرم الوقت الذي أنزل فيه الله عبر الملاك جبريل أولى آيات القرآن، ومن المتوقع أن يبدأ شهر رمضان هذا العام عند غروب الشمس يوم الأحد 10 مارس، وينتهي عند غروب الشمس يوم الاثنين 9 أبريل.

تعتمد أوقات البداية والنهاية الدقيقة لشهر رمضان على رؤية الهلال الأول في الليلة الأخيرة من الشهر الثامن شعبان على وجه التحديد، ويبدأ عند أول رصد لهلال القمر فوق مكة بالمملكة العربية السعودية (أو في تاريخ محدد مسبقًا بواسطة الحساب الفلكي)، ولهذا السبب لم يتم تحديد تواريخ البدء والانتهاء وقد تختلف بيوم واحد.

موعد شهر رمضان 2024 فلكيا

وأكد خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية أن يوم رؤية هلال شهر رمضان المبارك سيكون مساء يوم السبت 9 مارس 2024 الموافق 29 من شهر شعبان 1445 وبذلك سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد الفلكي.

صلاة الاستغفار في شهر رمضان الكريم

رمضان هو الوقت الذي يخبر فيه المسلمين أن الله سيغفر لهم خطاياهم إذا شاركوا في العبادة الصادقة والتوبة، ومن الأفضل قراءة الدعاء التالي في شهر رمضان للاستغفار:

"اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي".

أوصى النبي محمد بتلاوة القرآن خلال الأيام العشرة الثانية من رمضان للحصول على أقصى قدر من الأجر ومغفرة الذنوب "اللهم إنك عفوًا كريمًا تحب العفو.. فاعفو عنا".

صلاة الذكر

الذكر أو الصلوات التي تُتلى مرارًا وتكرارًا في ذكر الله جزء لا يتجزأ من حياة جميع المسلمين وله أهمية خاصة خلال شهر رمضان، هناك طريقة رائعة للتواصل مع الله أثناء القيام بجميع أعمال الحياة اليومية الدنيوية وهي قراءة هذه العبارات القصيرة مرارًا وتكرارًا:

سبحان الله وهو تعبير يتم استخدامه للتعبير عن مشاعر قوية من الفرح أو الارتياح ويذكر كيف أن كل ما يملكه المسلمون هو بفضل الله.