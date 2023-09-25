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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كم عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان المبارك 2024؟

شهر رمضان
شهر رمضان

رمضان 2024 هو شهر الخير والبركة والعبادة والتقرب إلى الله تعالى، ينتظره المسلمون كل عام بشوق وحب، وخلال الفترة الأخيرة تساءل الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية علي قدوم شهر رمضان الكريم.

وفي التقرير التالي، نقدم موعد شهر رمضان 2024 فلكيا وحسابيا، وكذلك عدد الأيام المتبقية على حلول هذا الشهر الفضيل، في البداية يجب أن نعلم أن شهر رمضان هو التاسع في التقويم الهجري، ويتحدد بدايته ونهايته برؤية هلال شهر شعبان وشهر شوال على التوالي، ولأن التقويم الهجري قمري، فإن تاريخ شهر رمضان يتغير كل عام في التقويم الميلادي.

العد التنازلي.. والأيام المتبقية على شهر رمضان 1445

 

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عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

ويمكننا استخدام الحسابات الفلكية لتقدير موعد شهر رمضان 2024 بناء على موقع القمر والشمس في سماء الأرض، وبحسب هذه الحسابات، فإن أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدده سيكون 30 يوما، وبذلك يتبقى حوالى 176 يوما على أول أيامه.

هذه التواريخ هي تقديرية فقط، والحكم الفعلي في مواعيد بداية ونهاية شهر رمضان يعود للجان الشرعية المختصة في كل بلد، والتي تعتمد على المشاهدة الفعلية للهلال بالعين المجردة أو بالمناظير، ولذلك، قد يختلف موعد شهر رمضان من بلد إلى آخر بحسب اختلاف زاوية الرؤية.

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كيف يتحدد بداية شهر رمضان المبارك؟

بداية شهر رمضان في كل عام تتحدد بناء على رؤية هلال شهر شعبان، وهو الشهر الثامن في التقويم الهجري، الذي يعتمد على حركة القمر. ولأن التقويم الهجري قمري، فإن تاريخ شهر رمضان يتغير كل عام في التقويم الميلادي، الذي يعتمد على حركة الشمس.

ووفقا للحسابات الفلكية، يمكن تقدير موعد شهر رمضان بناء على موقع القمر والشمس في سماء الأرض، وبحسب هذه الحسابات، فإن أول أيام شهر رمضان 2024 سيكون يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024.

وتحدد بداية شهر رمضان المبارك يتم بناءًا على رؤية هلال الشهر، حيث يعتبر رؤية هلال رمضان شرطًا أساسيًا لتحديد بداية الشهر الجديد، حيث يُطلب من المسلمين والجمعيات الإسلامية في كل منطقة محاولة رؤية الهلال في المساء الأخير من شهر شعبان، فإذا تم رؤية الهلال، فإن ذلك يعني أن الشهر الجديد قد بدأ وأن رمضان قد بدأ. 

وإذا لم يتم رؤية الهلال بوضوح نظرًا للعوامل الجوية أو الأجواء الغائمة، يمكن أن يكون البدء في الصيام محسومًا بناءً على التحسيم الروتيني أو يمكن الانتظار لمزيد من الرؤية.

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