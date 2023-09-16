الخريطة المبدئية لـ "مسلسلات رمضان 2024" بالأسماء

خريطة وقائمة مسلسلات رمضان 2024

بدأ عدد من صناع الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024 المقبل في تصوير مشاهد الأعمال الجديدة والتي تضم عدد كبير من نجوم الفن، ويواصل البعض الآخر التحضيرات النهائية والتعاقد مع أبطال الأعمال الأخرى المنتظر انطلاق تصويرها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويرصد الدستور في التقرير التالي الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

وبدأ المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد مسلسله ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 “الحشاشين” الذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز منذ فترة وذلك نظرا لضخامة العمل الإنتاجية والمقرر عرضها في شهر رمضان المقبل .

مسلسل الحشاشين تدور قصته حول جماعة الحشاشين وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون ويتناول المسلسل عمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل نعمة الأفوكاتو

وبدأت الفنانة مي عمر الفترة الماضية تصوير مشاهدها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” والمقرر عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024 ويتكون من 15 حلقة وتجسد مى عمر شخصية محامية تدعى نعمة أبو علب.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والمسلسل من تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل ألف ليلة وليلة

بدأ النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” والذي تم تأجيل عرضه من موسم رمضان الماضي نظرا لضخامة العمل الإنتاجه والتحضيرات الكثيفة بسبب المراحل الزمنية التى تدور فيها أحداث المسلسل ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري.

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مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الراكون

ويواصل النجم يوسف الشريف تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "الراكون" والذي يعود من خلاله للدراما الرمضانية من جديد، وهو من تأليف زوجته إنجي علاء ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطال العمل بالتزامن مع انطلاق تصويره الفترة القليلة المقبلة.



مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل كوبرا

ويعود النجم محمد إمام إلى الدراما الرمضانية من جديد بمسلسل “كوبرا” من إخراج رامي إمام ومن المقرر أن ينطلق أولى أيام تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المخرج أحمد شفيق والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل قصة المدينة

ويخوض الفنان أحمد أمين المارثون الرمضاني المقبل 2024 بمسلسل يحمل اسم مؤقت وهو “قصة المدينة” ويضم 15 حلقة وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج كاملة أبو ذكري والتي تواصل في الوقت الحالي تحضيرات مكثفة استعدادا لبدء التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل وتدور أحداثه عن قصة حقيقية لموقعة الإسماعيلية هي اشتباك مسلح يوم 25 يناير 1952 حين رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية.

ويشارك في بطولة مسلسل قصة المدينة كل من محمد ممدوح وركين سعد وأحمد داش ومايان السيد وغيرهم من الفنانين.