متبقي 176 يومًا.. موعد بداية شهر رمضان 2024 فلكيًا

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل عن موعد بداية شهر رمضان 2024، حيث كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رمضان 1445، بالتزامن مع اقتراب ذكري المولد النبوي الشريف وبداية العام الدراسي الجديد.

موعد بداية شهر رمضان 2024 فلكيًا

وكشفت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان سيكون الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 176 يوما على أول أيامه .

وأوضح الدليل الفلكي التابع للمعهد، تفاصيل ميلاد هلال شهر رمضان للعام الجديد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون يوم 10 مارس 2024 يصادف بأنه يوم الرؤية، حيث سيبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة، و14 دقيقة في القاهرة.

وأكد الدليل الفلكي، أن يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 سيكون غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ وفقًا للحسابات الفلكية، وعدته ستكون 30 يومًا، خاصة ويتميز الشهر الكريم، بروحانيته وتفرده، إذ يعيد فيه المسلمين تقييم أهدافهم وتوجهاتهم الروحية.

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ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.