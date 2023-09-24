العد التنازلي.. والأيام المتبقية على شهر رمضان 1445

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد شهر رمضان 2024 عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث تعد هذه المناسبات الدينية هى محور اهتمام الملايين نظرا للخصوصية في نفوس المسلمين في مختلف بقاع الأرض.

موعد شهر رمضان 2024

كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها نخبة من علماء معامل الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 حيث يصادف أول أيام الشهر الكريم يوم الاثنين الموافق 11 من شهر مارس 2024 أكدت الأبحاث أن عدت الشهر الفضيل هذا العام 30 يوما.

ويعد شهر رمضان هو الشهر الذي يضاعف فيه ثواب العبادات مثل الصيام والقيام وقراءة القرآن وصلة الأرحام وكافة الأعمال الصالحة التي يتحلي بها المسلمين طول الشهر الفضيل حيث يكون أوله رحمة وأوسطة مغفرة وأخره العتق من النار وهى امور ثلاثة يسعى إليها كافة المسلمين والمؤمنين بالله سبحانه وتعالى في مختلف بقاع الأرض.

الأيام المتبقية على شهر رمضان 1445

لم يعد متبقي على شهر الخيرات شهر رمضان المبارك سوى 167 يوم فقط ويتم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد 29 من شهر رمضان 1445 الموافق يوم 10 مارس 2024 حيث يولد هلال الشهر الفضيل بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:2 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي.

شهر رمضان هو الشهر التاسع من التقويم الهجري ويعتبر من الشهور التي لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين حيث أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن على سيدنا محمد في غار حراء في ليلة القدر وفيه فرض الصيام حيث يمتنع المسلمين عن الطعام والشراب وحيث يعد الصيام أحد أركان الإسلام.

كيفية الاحتفال بشهر رمضان في مصر 1445

شهر رمضان من الشهور المميزة عند المصريين حيث يستعد له من خلال تزين الشوارع بالزينة الرمضانية والإضاءة التي تملئ الشوارع والميادين طوال الشهر الفضيل، بالإضافة إلى شراء الأطفال الفوانيس ويحتفل الكبار من خلال صلاة التراويح وقيام الليل التي تقام في كافة المساجد على مستوى الجمهورية.

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