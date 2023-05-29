الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

منذر رياحنة يثمن أعمال "المتحدة" خلال شهر رمضان الماضي

منذر رياحنة
منذر رياحنة

تحدث الفنان الأردني منذر رياحنة عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال رياحنة، خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية dmc، إنه لم يفكر يومًا في كم الدور أو مساحته، لكنه يحب أن يكون دوره في مكانه الصحيح، لأنه أهم من التواجد من أجل الظهور.

لا يخطر في بالي كم المشاهد

وتابع أنه لم يخطر في باله كم المشاهد حتى لو مشهد واحد ويكون مؤثرًا فيقبله ويتخيل العمل كله هذا المشهد، وأن كل الحدوتة تدور في هذا المشهد.

وأكد الفنان الأردني أن مسلسل "جعفر العمدة" الذي أنتجته شركة كبيرة كالمتحدة للخدمات الإعلامية التي تقدم مجموعة من الأعمال المهمة لها أثرها، وكذلك المخرج محمد سامي، ومحمد رمضان، كل واحد له تاريخ، والكل حريص على أن يقدم خطوة جيدة مما يشعرك أن العمل سيكون مختلفًا.

منذر رياحنه المتحدة الأعمال الهامة المشاهد مسلسل جعفر العمدة

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