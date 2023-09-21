رمضان صبحى يتعادل لصالح بيراميدز أمام الزمالك فى الدورى

تمكن رمضان صبحي من إدراك التعادل لصالح بيراميدز وتسجيل الهدف الثاني في شباك الزمالك خلال أحداث اللقاء المقام بين الفريقين في الجولة الأولى من المسابقة.

وجاء الهدف في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة بباطن القدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس.

وكان الزمالك قد أجرى تبديلين مع بداية الشوط الثاني بنزول يوسف أوباما ومصطفى شلبي بدلا من عمرو السيسي ومحمد عبد الشافي.

وتحسن أداء الفريق الأبيض طوال الدقايق الأولى من بداية الشوط الثاني حتى تمكن من تسجيل الهدف بعد كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح الزمالك شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى البديل نبيل عماد الذي سدد كرة رائعة سكنت الشباك.

نجح نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في إدراك التعادل لصالح الفريق الأبيض أمام بيراميدز في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 56 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين الحارس أحمد الشناوي.

وفجّر الزمالك المفاجأة الكبرى بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 62 عن طريق إبراهيما نداي من رأسية.

وكان بيراميدز قد تقدم في الشوط الأول بهدف سجله عبد الله السعيد في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول.

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تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة بيراميدز.

ويضم التشكيل كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- مصطفى الزنارى- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- عمر جابر.

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم" إيشو"- ناصر منسي- سيد عبدالله "نيمار".

يتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز كل من عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.