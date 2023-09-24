مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف 2023 يبحث موظفو القطاع الخاص والحكومي عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، حيث تعتبر ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

موعد إجازة المولد النبوي 2023

أعلن مجلس الوزراء المصري رسميًا عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر، والتي ستكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

وتأتي هذه الإجازة في إطار حرص الدولة على منح العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

سبب ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023

جرت العادة في مصر على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع، وذلك حتى يتمكن الموظفون من الحصول على إجازة طويلة.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف 2023 إلى يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

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موعد إجازة المولد النبوي الشريف للقطاع الخاص

أكدت وزارة العمل المصرية أن إجازة المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003.

ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره اليومي.

بذلك، يكون موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023 في مصر هو يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023.

الإجازات الرسمية 2023

ويبحث موظفو القطاع الخاص والحكومي عن الإجازات الرسمية المتبقية من العام الميلادي 2023، حيث يتبقى يوم واحد فقط من الإجازات الرسمية 2023 وهو اجازة 6 اكتوبر ومن المقرر أن تأتي إجازة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة يوم الجمعة على أن يتم تحديد موعد اجازة 6 أكتوبر من قبل مجلس الوزراء في بيان رسمي وسيتم نشره في وقتها.