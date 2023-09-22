يبحث المستفيدون من معاش “تكافل وكرامة” كل يوم عن الأسماء الجديدة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

“الدستور” يوضح من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة التي تعتبر من اهم الفئات المستفيدة من معاش تكافل وكرامة 2023 .

الاستعلام عن الأسماء الجدد في “تكافل وكرامة” بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

للمرأة المتزوجة، يمكن الاستعلام عن الأسماء الجددة في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

النقر على أيقونة "استعلام عن نتيجتك".

إدخال الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة.

النقر على "استعلام".

تظهر بعد ذلك جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب (مقبول أو مرفوض)، وسبب الرفض في حالة الرفض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة من خلال تطبيق "تكافل وكرامة" على الهواتف الذكية.

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وفيما يلي شرح مفصل للخطوات السابقة:

1. الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي

انتقل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي من خلال هذا الرابط: https://tk.moss.gov.eg/

2. النقر على أيقونة "استعلام عن نتيجتك"

في الصفحة الرئيسية للموقع، انقر على أيقونة "استعلام عن نتيجتك" الموجودة في أعلى الصفحة.

3. إدخال الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة

في الصفحة التالية، أدخل الرقم القومي الخاص بالمرأة المتزوجة في الخانة المخصصة لذلك.

4. النقر على "استعلام"

بعد إدخال الرقم القومي، انقر على زر "استعلام" لعرض النتيجة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023 للمرأة المتزوجة

لكي تتمكن المرأة المتزوجة من الحصول على تكافل وكرامة، يجب أن تتوفر فيها الشروط التالية:

أن تكون مصرية الجنسية.

أن تكون زوجة لزوج غير قادر على العمل.

أن يكون الزوج غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

أن تكون الأسرة تعيش في فقر مدقع.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 15 %

تستحق المرأة المتزوجة المقبولة في برنامج تكافل وكرامة مبلغًا ماليًا شهريًا قدره 625 جنيهًا مصريًا، و قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 بنسبة 15%، وبذلك زاد معاش تكافل وكرامة للمرأة المتزوجة إلى 718.75 جنيه

يتم صرف المبالغ المالية المستحقة للمرأة المتزوجة من خلال مكاتب البريد المصري.

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم

يمكن تقديم اعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة الرفض عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم ، حيث يتم تحديث قوائم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بشكل دوري.