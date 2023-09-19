حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 ضمن الزيادات التي أقرها بداية الأسبوع الجاري لمرتبات الموظفين ولـ أصحاب المعاشات.

وتحصل الأسر الأولى بالرعاية على معاش تكافل وكرامة الذي أقرته الدولة بداية من عام 2015 لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للفقراء لمواجهة ارتفاع الأسعار التي لازمت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 وبدء الصرف.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة معاش تكافل وكرامة للمرة الثانية خلال العام الجاري، حيث تم حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 ، بنسبة 15%، وذلك اعتبارًا من شهر أكتوبر 2023، وبذلك، يكون معاش تكافل وكرامة قد زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023، حيث سبق أن تم زيادة المعاش بنسبة 25% في ذلك الشهر.

ويأتي قرار زيادة معاش تكافل وكرامة 2023 في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، ويبلغ عدد المستفيدين من زيادة الفئات المالية لمعاش تكافل وكرامة نحو 5 ملايين أسرة، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن استحقاقهم لمعاش تكافل وكرامة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

الضغط على الاستعلام عن نتيجتك.

إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

الضغط على استعلام.

وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة في منتصف أكتوبر المقبل وهو الموعد الثابت لصرف معاش تكافل وكرامة في الوقت الذي يتم فيه صرف معاشات الموظفين في الاول من كل شهر ميلادي على أن يتم صرف جميع الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتوبر المقبل .