موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023.. ورابط الاستعلام عنها

يستطيع المواطنون صرف الزياده الجديده في المعاشات التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية الأسبوع الجاري بداية من الشهر المقبل وفق جدول صرف المعاشات التي يضعها صندوق التأمينات الاجتماعية، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف الزياده الجديده في المعاشات 2023 .

موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023 والتي تكون بداية من أكتوبر المقبل ليبدأ صرف زيادة المعاشات 2023 يوم 1 أكتوبر ويستمر صرف المعاشات لمدة 4 أيام متتالية وفق شريحة المرتبات.

وتهدف الزيادة الجديدة في المعاشات 2023 إلى تخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات، وتحسين مستوى معيشتهم.

ويبلغ عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة في المعاشات 2023 ، 11 مليون مواطن، بعد قرار الحكومة مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من 300 جنيه إلى 600 جنيه شهريًا، وذلك بتكلفة سنوية تبلغ 32 مليار .

ويشار إلى أن هذه الزيادة هي الثانية التي يتم إقرارها للمعاشات خلال عام 2023، حيث سبق أن تم زيادة المعاشات بنسبة 10% في شهر يوليو الماضي.

اقرأ ايضا

رابط الاستعلام عن المعاشات

يمكن الاستعلام عن المعاشات عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية،أو الضغط على الرابط التالي مباشرة https://nosi.gov.eg

واختيار خدمة "الاستعلام عن بيانات المعاش"، ثم إدخال الرقم القومي واسم الأم الأول، وسيتم عرض بيانات المعاش.

أو عن طريق تطبيق التأمينات الاجتماعية: يمكن تحميل تطبيق التأمينات الاجتماعية من متجر التطبيقات، ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، واختيار خدمة "الاستعلام عن بيانات المعاش"، وسيتم عرض بيانات المعاش.

عن طريق خدمة الرسائل النصية: يمكن إرسال رسالة نصية إلى رقم 16222، تحتوي على الرقم القومي، وسيتم إرسال بيانات المعاش على الهاتف المحمول.