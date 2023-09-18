الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قرار الحد الأدنى للأجور 2023.. احسب مرتبك كام بعد الزيادة

مرتبك
مرتبك

صدر قرار الحد الأدنى للأجور 2023 للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين، ورفع مستوى المعيشة لهم ، وتعرض الدستور في التقرير التالي قرار الحد الأدنى للاجور 2023.

قيمة المرتبات بعد قرار الحد الادنى للاجور

نصت المادة الأولى من قرار الحد الادنى للاجور 2023 للرئيس عبد الفتاح السيسي  على أن يكون الحد الأدنى للأجر للدرجة الوظيفية الممتازة 10 آلاف و500 جنيه شهريًا، والعالية بأجر 8500 جنيه شهريًا، والمدير العام لمبلغ 7000 جنيه شهريًا، والدرجة الأولى 6500 جنيه شهريًا، والثانية 5500 جنيه شهريًا، والثالثة 5000 جنيه شهريًا، والرابعة 4500 جنيه شهريًا، والخامسة 4000 جنيه شهريًا، والسادسة 3500 جنيه شهريًا.

وتنص المادة الثانية من القرار على أن يكون الحد الأدنى للأجر للموظفين والعاملين بالهيئات الاقتصادية الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المشار إليهم في المادة (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1623 لسنة 2019، مبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا.

وتنص المادة الثالثة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.

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قيمة المعاشات بعد قرار الحد الادنى للاجور

تضمن قرار الحد الادنى للأجور  الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات لتكون قيمة المعاشات بعد قرار الحد الادنى للاجور 15%، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تُزاد المعاشات المستحقة في 30/9/2023 بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2023، وتنص المادة الثانية من القرار على أن تُزاد المنحة الاستثنائية التي تُصرف للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2023، وتنص المادة الثالثة من القرار على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.

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