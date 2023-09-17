الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ وجدول المرتبات بعد الزيادة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

ترتفع معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣ بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي حزمة جديدة من الزيادات المالية لمواجهة غلاء المعيشة. 

موعد صرف مرتبات سبتمبر ٢٠٢٣

نعرض في التقرير التالي جدول صرف مرتبات سبتمبر 2023 وفق الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية، وكذلك تفاصيل الزيادات الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح.

ويبدأ صرف مرتبات سبتمبر من الخميس 21 سبتمبر ثم الأحد 24 سبتمبر 2023، والاثنين 25 سبتمبر 2023، الثلاثاء 26 سبتمبر وآخر يوم يكون الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

ويمكن صرف مرتبات سبتمبر 2023 من  خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك، مكاتب البريد المتوفرة في مختلف المحافظات.

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تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

زيادة مرتبات العاملين 2023 

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت خلال كلمته التي ألقاها ببني سويف زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق وبذلك يكون جدول مرتبات العاملين كالتالي:

تم رفع الحد الادنى للدرجة السادسة وما يعادلها التي كانت تحصل على 3500 جنيه، سوف تحصل على 4000 جنيه بعد الزيادة.

جدول مرتبات العاملين الرسمي 

الدرجة الممتازة التي كانت تتقاضى 9000 جنيه تقبض 10000 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة العالية التي كانت تتقاضى 6600 جنيه تقبض 7600 جنيه بعد الزيادة.

درجة المدير العام التي كانت تتقاضى 5400 جنيه، تقبض 6400 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الأولى التي كانت تحصل على 4800 جنيه تقبض 5800 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثانية التي كانت تحصل على 4200 جنيه، تقبض 5200 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الثالثة التي كانت تحصل على 3740 جنيها تقبض 4740 جنيها بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة التي كانت تحصل على 3480 جنيها تقبض 4480 جنيها بعد الزيادة

الدرجة الخامسة التي كانت تحصل على 3240 جنيها تقبض 4240 جنيها بعد الزيادة

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