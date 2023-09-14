الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

مرتبات
مرتبات

يبحث  كثير من الناس والموظفين بالقطاعين العام والخاص على الإنترنت عن جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، مواعيد صرف المرتبات.

وقامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر  ثلاثة أيام ، والتي تبدأ من اليوم الخميس 21 سبتمبر، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف يوم الخميس 28 سبتمبر، بهدف التيسير على المواطنين لشراء مستلزمات المدارس والمولد قبل بدء المدارس يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.

 

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور”، بالتفاصيل والمعلومات الكاملة، مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

وأعلنت وزارة المالية، عن بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 ابتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر، بعد تبكير موعد صرف المرتبات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الخميس 28 سبتمبر ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

 

جدول مرتبات شهر سبتمبر  2023 بعد الزيادة

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه.


 

 

 

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023
 

كما أهابت وزارة المالية العاملين بالجهاز الإداري للدولة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وتابعت الوزارة أنه تم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتتيح وزارة المالية نحو 33 جهة ووزارة وهيئة حكومية بداية من اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر  على أن يستمر لمدة ٥ أيام متتالية صرف مرتبات سبتمبر 2023 خلال أيام 21 و23 و24 و25 و26 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 صرف مرتبات شهر سبتمبر شهر سبتمبر 2023 جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 جدول مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد الزيادة

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