عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد قرار التبكير

يترقب الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد قرار التبكير ، حيث قررت وزارة المالية تبكير موعد صرف المرتبات، لتبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم الخميس 21 سبتمبر 2023 بمناسبة المولد النبوي الشريف.

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد قرار التبكير

من جانبها، أعلنت وزارة المالية، مواعيد قبض مرتبات شهر سبتمبر 2023، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر الجاري، وحتى الأربعاء 27 من الشهر ذاته، أي قبل إجازة المولد النبوي وبداية العام الدراسي الجديد.

وأوضحت المالية، استئناف عمليات صرف مرتبات شهر سبتمبر، من يوم الأحد الموافق 24 من الشهر الجاري وحتى 27 سبتمبر 2023، ولمدة 5 أيام، وذلك في المواعيد التالية:

أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

أول أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023: الخميس 21 سبتمبر.

ثاني أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر: الأحد 24 سبتمبر.

ثالث أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر: الاثنين 25 سبتمبر.

رابع أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر: الثلاثاء 26 سبتمبر.

خامس أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023: الأربعاء 27 سبتمبر.

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يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023:

وزارات: "المالية- الخارجية- التخطيط- التنمية المحلية- العدل-الشباب والرياضة- الكهرباء- الاستثمار والتعاون الدولي- الزراعة واستصلاح الأراضي- التعليم العالي".

مديريات الخدمات في المحافظات: "المعلمون والموظفون في مديريات التربية والتعليم- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الزراعة- دواوين عموم المحافظات- مديريات الطب البيطري- مديريات التنظيم والإدارة".

الهيئات المستقلة الحكومية: "رئاسة مجلس الوزراء- هيئة النيابة الإدارية- الأزهر- مجلس الدولة- هيئة الرقابة الإدارية- اللجنة العليا للانتخابات- المحكمة الدستورية العليا- هيئة قضايا الدولة- دار الإفتاء المصرية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية- الجامعات- الهيئة العامة للرقابة المالية".

يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023:

وزارات: "الإسكان- قطاع الأعمال العام- الطيران المدني- السياحة- شؤون مجلس النواب- التضامن الاجتماعي- الاتصالات- الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- الداخلية- النقل- البيئة- الإنتاج الحربي- الثقافة- البترول- القوى العاملة- الصحة- الأوقاف- التجارة والصناعة- التموين- الآثار".

المديريات الخدمية بالمحافظات: "مديريات الشؤون الصحية- مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات القوى العاملة- مديريات الطرق والنقل- مديريات التضامن الاجتماعي".

الهيئات الحكومية المستقلة: "المجلس الأعلى للصحافة- مجلس النواب- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- الجهاز المركزي للمحاسبات- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام- المجلس القومي لحقوق الإنسان".