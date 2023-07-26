التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة المالية.. تعرف على الشروط

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة المالية لشغل عدد من الوظائف القيادية، فى المستوى الوظيفى مدير عام.

تقدم الطلبات والمستندات سالفـة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة المالية، ولمدة ثلاثون يوما إعتبارا من 26/07/2023 وحتى 27/08/2023، وذلك خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

ويتطلب فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف توافر عدد من المهارات الأساسية وهى:- المعرفة التامة بالقواعد والنظم واللوائح التى تحكم مجال عمل الوظيفة، المعرفة التامة بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الالى، القدرة علي القيادة والتوجيه .

كما يتطلب شغل الوظائف الشاغرة القدرة على التخطيط ورسم الخطط والبرامج والسياسات والإجراءات بما يكفل تحقيق الأهداف، القدرة على حل المشكلات وإدارة الأزمات واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب، القدرة على الإبداع والإبتكار ومواكبة التغيير، امتلاك مستوى عال من مهارات الإتصال، وأن يكون لدى المتقدم مهارة تحليلية ممتازة وقدرة على التحليل المنطقي وربط الموضوعات، وإجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .

ويشترط قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفى الأدنى مباشرة الأول (أ) وذلك بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة ، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً علي الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

ترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها المستندات الآتية:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الادارى للدولة .

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الادارى للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة

2 – المستندات الدالة علي مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وانجازاته السابقة

3- مقترحاً وافياً لتطوير الوظيفة " نسخة ورقية " ( علي أن يرفق نسخة من المقترح التطويري علي أسطوانة مدمجة CD ) .

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من عدد ( 7 ) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون علي كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون " وأن يرفق بها

( عدد 7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و( عدد 7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ) ، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .