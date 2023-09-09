وزير المالية: نتلقى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا ونعمل على توسيع القاعدة الضريبية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة كانت تتلقى 42 ألف فاتورة إلكترونية في الشهر، لكنها تصل الآن إلى 1.4 مليون فاتورة إلكترونية يوميًّا في الوقت الحالي.

وأضاف خلال كلمته في جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم: “بدأنا مشروعًا أكثر طموحًا من الفاتورة الإلكترونية وهو الإيصال الإلكتروني، والإيراد الذي يأتينا يجنبنا الاقتراض ويعيده للمواطن مرة أخرى في الدعم والمشروعات، والوضع الاقتصادي به تحدٍ ويترك أثره على الحصيلة الضريبية، ورغم ذلك يحدث نمو 27% عن العام الماضي، ما يعني التغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية وأحدث نموًا نعمل على إصدار سندات استدامة وسندات زرقاء”.

نعمل على إصدار سندات استدامة وسندات زرقاء

وتابع: “نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وهناك إيرادات ضريبية ناتجة عن الميكنة والتطوير، وطبقنا ضريبة التجارة الإلكترونية على كيانات غير مقيمة في مصر في 22 يونيو الماضي، لأنها تبيع وتحقق أرباحًا داخل مصر مثل المنصات العالمية وبذلك حصلنا على عملات, سواء بالجنيه أو العملة الأجنبية تُقدَّر بعشرات الملايين، كما نسعى إلى تحصيل 150 مليار جنيه بدلاً من 30 مليارا من خلال ضبط بعض الأمور مع القطاع المصرفي”.

وقال خلال كلمته في جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم: “هناك إيرادات ضريبية ناتجة عن الميكنة والتطوير وطبقنا ضريبة التجارة الإلكترونية على كيانات غير مقيمة في مصر في ٢٢ يونيو الماضي، لأنها تبيع وتحقق أرباحًا داخل مصر مثل المنصات العالمية، وبذلك حصلنا على عملات سواء بالجنيه أو العملة الأجنبية تُقدَّر بعشرات الملايين.. نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية، ومنها ضبط بعض الأمور مع القطاع المصرفي، ووصلنا إلى تحصيل ١٥٠ مليار جنيه بدلًا من ٣٠ مليارا".

واستكمل: “ونظمنا على مدار ٥ أعوام، ٥٥٠ حملة على مستوى الجمهورية ودخلنا ٤٠ ألف منشأة وحصرنا أن ٣٧% منها غير موجودة في قاعدة البيانات و٥٥% لا يدفع قيمة الضريبة المضافة ومن دفع الضريبة حينها تجنبا للمحاضر وصلت قيمتها إلى ١.٤ مليار جنيه ونحاول ونجتهد في مساحة أكثر دون زيادة الضرائب”.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول "استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا"، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

ويناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، و٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في إفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الإفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الإفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم عدد 106 وفود للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبين دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.