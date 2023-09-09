السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية: توفير الضمانات المطلوبة لإصدار سندات "الباندا" الصينية

المجلس الاعلى لتنظيم
المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن محفظة استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مصر تبلغ 1.3 مليار دولار.

وأضاف "معيط"، في كلمته بجلسة حوارية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة في إفريقيا، اليوم السبت: لنا مقعد في مجلس إدارة البنك بالتناوب مع كندا وساهم البنك في استثمارات قطاع النقل ٢٥٠ مليون يورو في خط مترو أبوقير، كما ساهم في برنامج النمو الشامل، وفي برنامج خدمات الصرف الصحي بـ٣٠٠ مليون دولار ودخل في مجمع بنبان للطاقة بـ٢١٠ ملايين دولار، وقدم تسهيلات تمويلية للبنك الأهلي ١٥٠ مليون دولار وبنك مصر بـ٣٠٠ مليون يجري الاتفاق عليها.

سندات الباندا

وتابع: نجهز لإصدار سندات الباندا، وهي سندات صينية تصدر في سوق المال الصينية، وتم طلب ضمانات ووفرناها بالفعل، فالبنك الإفريقي أعطى ضمانة بـ٣٥٠ مليون دولار، ونتوقع أكثر من ٢٣٠ مليون دولار من البنك الآسيوي، بما يزيد على ٥٠٠ مليون دولار لإصدار الباندا، المتوقع أن يكون قبل بداية ٢٠٢٤.

وواصل: كل ذلك جزء من استراتيجيتنا نحو تنويع سلة عملاتنا، فبدأنا التحرك بعملات أخرى، وكان هناك إصدار في ساموراي، والين الياباني بما يوازي ٥٠٠ مليون دولار أمريكي في الأسواق المالية اليابانية.

جلسة حوارية

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقيادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا»، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

كما تناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في إفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الإفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الإفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك بعدد 106 وفود للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبين دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.

الأعلى لتنظيم الإعلام , كرم جبر وزير المالية البنك الآسيوي للاستثمار سوق المال

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