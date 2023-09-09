الأعلى للإعلام: نجهز تعديلًا تشريعيًا يشمل البث المباشر عبر الإنترنت

استعرض الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صلاحيات المجلس ومهامه.

وقال في تصريحات له على هامش جلسة حوارية مع وزير المالية لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا: “أولى هذه الاختصاصات هي تراخيص مزاولة المواقع والمجلات والصحف والإصدارات، وقد أصدرنا عددًا من التراخيص، وهناك تراخيص أخرى في الطريق”.

وأوضح: “هذا هو الاختصاص الأصيل للمجلس، ونجهز لتعديل تشريعي باختصاص المجلس دون غيره بمستجدات النشر عبر الإنترنت كالبث المباشر وغيره”.

وأكمل: “أيضًا نختص بوضع الضوابط والأكواد الخاصة بالتغطية والتناول في القضايا المختلفة مثل الإعلام الآمن للطفل”.

وتابع: “لدينا صلاحية نظر الشكاوى من وسائل الإعلام، ونحيل الجرائم الجنائية إلى جهات التحقيق”.

وأضاف: “وضعنا استراتيجية إعلامية للتعامل مع القضايا المختلفة كالمرأة والفتاوى، ونرتب الآن لتغطية ذكرى حرب أكتوبر بالشكل الذي يتناسب معها”.

وشدد: “لم نضيق على وسائل الإعلام، وحرصنا على حرية وهوية الإعلام، ولدينا لجنة للشكاوى برئاسة الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس، تراعي هذا الأمر في المقام الأول”.



"الأعلى للإعلام" يعقد جلسة حوارية مع وزير المالية لمناقشة استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وقادات وزارة المالية، حول «استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بإفريقيا»، بحضور رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية وكبار الكتاب، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

كما تناقش أهمية استضافة مدينة شرم الشيخ للاجتماعات السنوية للبنك ٢٥، و٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، لأول مرة في إفريقيا، وكيفية ترويج الفرص الاستثمارية المصرية والمقاصد السياحية من خلال هذا الحدث العالمي، والدور المصري في تبني التحديات الإفريقية، وتعزيز الشراكات التنموية بين القارتين الإفريقية والآسيوية.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البينة التحتية، بشرم الشيخ، ما يقرب من 3000 مشارك يضم 106 وفود للدول الأعضاء بالبنك على مستوى سواء وزير مالية أو محافظ بنك مركزي، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى ومراقبين دوليين لمؤسسات التمويل الدولية بجانب الإعلاميين والصحفيين الدوليين.

