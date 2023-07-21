ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصرى

الكاتب الصحفى كرم
الكاتب الصحفى كرم جبر

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: أهنئ زملائي الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

وأضاف بيان، اليوم: أُشيد بدور التليفزيون المصري الذى يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي، وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، وتقديم أسماء لامعة من المبدعين فى مجال الإعلام، كأحد الروافد المهمة للقوة الناعمة المصرية.

وتابع: وبهذه المناسبة أقدم التهنئة أيضًا للإعلام المصري بجميع روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية، وتبنى قضاياها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات، وبث ثقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لجميع الفئات، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات على أرض مصر فى حماية شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة.

1 يوليو الأعلى لتنظيم الإعلام الدولة المصرية المجالات السياسية والاقتصادية المحيط العربي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأكثر قراءة

زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

البحر صباحًا ومهرجان المانجو مساءً.. توافد المصطافين إلى شواطئ السويس

زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

أكثر من 60 عارضًا.. تفاصيل مهرجان المانجو فى السويس

حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

"ذا صن": شرم الشيخ والغردقة والأقصر وجهات تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال