رئيس المجلس الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون المصرى

قدم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التهنئة للإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون.

وقال الكاتب الصحفي كرم جبر: أهنئ زملائي الإعلاميين بمناسبة عيد التليفزيون والذي جاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني في مصر مساء 21 يوليو عام 1960.

وأضاف بيان، اليوم: أُشيد بدور التليفزيون المصري الذى يتبنى منذ نشأته القضايا الوطنية وتأثيره الكبير في المحيط العربي، وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة، وتقديم أسماء لامعة من المبدعين فى مجال الإعلام، كأحد الروافد المهمة للقوة الناعمة المصرية.

وتابع: وبهذه المناسبة أقدم التهنئة أيضًا للإعلام المصري بجميع روافده ووقوفه كحائط قوى للدفاع عن الدولة المصرية، وتبنى قضاياها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ونشر الوعى وحماية المجتمع من الشائعات، وبث ثقافة الوسطية والتنوير والاعتدال، وترسيخ قيم المواطنة، وإعلاء قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الأديان والمعتقدات لجميع الفئات، وينقل بحيدة وموضوعية وشفافية ما يجرى الآن إنجازات على أرض مصر فى حماية شعب مستنير ولديه درجات عالية من الوعي والاستنارة.