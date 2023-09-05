بعد تبكيرها.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة

زاد البحث عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 من الموظفين في الوزارات العامة في الدولة ومختلف العاملين في القطاعات العاملة، وفق الكتاب الدوري الذي تصدره وزارة المالية.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

نعرض في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وفق ما أصدرته وزارة المالية للجهات العامللة للدولة.

يبدأ صرف مرتبات للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها وفق الجدول الدوري لوزارة المالية والذي صدر كالتالي:

السبت 23 سبتمبر 2023 أول أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر

الاحد 24 سبتمبر2023 ثان أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر

الاثنين 25 سبتمبر 2023 ثالث أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر

الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 رابع أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر

الاربعاء 27 سبتمبر2023 خامس أيام صرف مرتبات شهر سبتمبر

يمكن صرف مرتبات سبتمبر 2023 من جميع المنافذ المؤهلة للصرف، بالإضافة إلى ماكينات الصرف الآلي في المواعيد المقررة

جدول مرتبات العاملين في الدولة لشهر سبتمبر 2023

- 10000 جنيه للدرجة الممتازة بدلا من 9000 جنيه

- 7600 جنيه للدرجة العالية بدلا من 6600 جنيه

- 6400 جنيه لدرجة مدير عام 5400 جنيه

- 5800 جنيه للدرجة الأولى 4800 جنيه

- 5200 جنيه للدرجة الثانية 4200 جنيه

- 4740 جنيها للدرجة الثالثة 3720 جنيها

- 4480 جنيها للدرجة الرابعة 3480 جنيها

- 4240 جنيها الدرجة الخامسة 3240 جنيها

- 3500 جنيه للدرجة السادسة وما يعادلها

كان قد تم تطبيق الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أبريل الماضي؛ لتحسين أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكذلك تم تطبيق زيادة على أصحاب المعاشات والمستفيدين بمعاش تكافل وكرامة والذي تم تطبيقه أيضا من أبريل الماضي.