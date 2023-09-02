السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين بقطاع البترول

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يبحث العديد من الموظفين خاصة من قطاع البترول على مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 خاصة قبل الاقبال على الدراسة، وقد أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل صرف مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023 لكل موظفين الوزارات سواء التعليم أو المالية أو التضامن أو قطاع البترول وغيره من قطاعات الموظفين.

منافذ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وحسبما أعلنت وزارة المالية أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر سبتمر 2023 من جميع المنافذ المؤهلة للصرف، بالإضافة للصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي، في المواعيد المقررة، منعا لحدوث أي ازدحامات، ذلك وفقًا لما أوضحته وزارة المالية.

وأعلنت وزارة المالية، عن بدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 ابتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر المقبل  بتبكير موعد صرف المرتبات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

صرف قبض شهر سبتمبر 2023

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023، على أن ستبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

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تفاصيل مرتبات سبتمبر 2023

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه.

مرتبات سبتمبر  2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الأولى 6500 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الثانية 5500 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الثالثة 5000 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية الرابعة 4500 جنيه.

مرتبات سبتمبر  2023 للدرجة الوظيفية الخامسة 4000 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للدرجة الوظيفية السادسة 3500 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للموظف/ العامل من حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

مرتبات سبتمبر 2023 للموظف/ العامل من حاملي درجة الدكتوراه 7000 جنيه.

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