الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. تبكير الصرف للمرتبات

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع بداية شهر سبتمبر شغل أذهان العاملين في مؤسسات وهيئات الدولة معرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 عبر جوجل، عقب الانتهاء من صرف مرتبات شهر أغسطس في يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت وزارة المالية المصرية موعد قبض مرتبات شهر سبتمبر لكافة الفئات الحكومية والمصالح وجميع الهيئات التابعة لها والتي ستتم خلال الأيام القادمة.

 

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

وتزداد عمليات البحث حول موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023، حيث أن تبدأ وزارة المالية المصرية صرف مرتبات سبتمبر 2023 للعاملين في الحكومة، بدء من يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، وستستمر لمدة 5 أيام، لتنتهي بيوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2023، وذلك طبق ما جاء في بيان وزارة المالية.

أماكن صرف رواتب شهر سبتمبر

وأوضحت وزارة المالية المصرية أن مرتبات شهر سبتمبر 2023 سوف تصرف من كافة المنافذ المؤهلة للصرف، وذلك بالإضافة للصرف عبر ماكينات الصرف الآلي، في كافة المواعيد المقررة، وذلك منعا لحدوث أي ازدحامات.

قيمة مرتبات شهر سبتمبر2023 للعاملين بالدولة بعد الزيادة

  • سوف تحصل الدرجة العالية أو ما سيعادلها مبلغ 8500 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023 لدرجة المدير العام وما سيعادله تصل لـ 7000 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر في 2023 لموظفي الدرجة الأولى أو ما سيعادلها تبلغ قيمة 6500 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023 لموظفي الدرجة الثانية أو ما سيعادلها تصل لـ 5500 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر في 2023 لموظفي الدرجة الثالثة أو ما سيعادلها تبلغ قيمة 5000 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر في 2023 لموظفي الدرجة الرابعة أو ما سيعادلها قيمة 4500 جنيه.

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تبكير موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. اعرف التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للمعلمين ولجميع الموظفين

  • مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023 لموظفي الدرجة الخامسة أو ما يعادلها تصل لـ 4000 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر في 2023 لموظفي الدرجة السادسة أو ما يعادلها تصل لـ 3500 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023 لحاملي درجة الماجستير ستصل لـ 6000 جنيه.
  • مرتبات شهر سبتمبر لعام 2023 لحاملي درجة الدكتوراة ستصل لـ 7000 جنيه.
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