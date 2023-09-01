الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدأت اليوم الجمعة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

صرف معاشات
صرف معاشات

وزادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023، انشغل كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات مع بداية شهر سبتمبر بالبحث علي موقع جوجل عبر الإنترنت عليها.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور” كل المعلومات والتفاصيل عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.

موعد بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

قررت الهيئة بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتبار من اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية وعبر المحافظ الإلكترونية ، علي ان تبدا من غد السبت ٢ سبتمبر من خلال مكاتب البريد.

 

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

 

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات على شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات، وتوزعت الشرائح كالآتي الفئة الأولى لأصحاب معاش أقل من 1000 جنيه خلال  يومي السبت والاحد ٢ و ٣ سبتمبر في حين أن الفئة الثانية لأصحاب معاش أكثر من 1000 وأقل من 2000 جنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء ٤ و ٥ سبتمبر ، تليها الفئة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه إلى 3000 خلال يومي الأربعاء والخميس ٦ و ٧ سبتمبر  والفئة الأخيرة الأكثر من ثلاثة آلاف جنيه خلال يومي السبت والأحد  ٩ و ١٠ على أن يتم منح يومين لمن تخلف عن الصرف خلال هذه الأيام خلال يومي الاثنين والثلاثاء ١١ و ١٢ سبتمبر.

 

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موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

 

ويهتم كثير من المواطنين وأصحاب المعاشات بشكل دوري، مع نهاية كل شهر وبداية شهر جديد عن معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 والحصول على الخدمات البريدية والمالية والتي تتخطى 170 خدمة حاليا تقدمها هيئة البريد المصري لعدد 25 مليون عميل.

 

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مواعيد عمل مكاتب البريد فى شهر سبتمبر 2023

 

تبدأ مواعيد عمل البريد المصري يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة عصرا في حين تبدأ الفترة المسائية الساعة الثالثة مساء إلى الرابعة مساء في بعض المكاتب تمتد الي  السادسة مساء.

 

اتخذت الهيئة القومية للبريد المصري مجموعة من الإجراءات للتيسير علي أصحاب المعاشات في صرفها وتبدأ صرف معاشات سبتمبر 2023 اعتبارا من السبت المقبل بجميع فروع الهيئة البالغة 4400 مكتب بريد علي مستوي الجمهورية .

وقسمت الهيئة أصحاب المعاشات علي شرائح لمنع التكدس والتزام أثناء صرف المعاشات والتي يستفيد منها نحو 11 مليون عميل شهريا وتوفر مخصصات مالية تزيد عن 155مليار جنيه شهريا .

 

أبرز الخدمات التي تقدمها هيئة البريد المصري

تقدم الهيئة القومية للبريد المصري خدماتها إلى نحو 25 مليون مواطن في جميع المحافظات حيث يصل عدد فروع ومكاتب الهيئة حاليا نحو 4400 مكتب على مستوى الجمهورية لتقديم جميع الخدمات البريدية والمالية و الحوالات والرسائل الفورية و الطرود والشحن والتوصيل وخدمات الحكومة الالكترونية بالإضافة لصرف معاشات نحو 11 مليون مواطن شهريا.

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