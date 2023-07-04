موعد قبض شهر يوليو 2023 وحقيقة زيادة المرتبات

حددت وزارة المالية ميعاد قبض شهر يوليو 2023، بعد أن صرفت مرتبات شهر يونيو 2023 مبكرة عن موعدها الطبيعي في إطار احتفالات مصر والعالم الإسلامي بعد الأضحى المبارك .

ومع زيادة عمليات بحث الموظفين بالجهاز الإداري للدولة عن ميعاد قبض شهر يوليو 2023، تعرض الدستور بيان وزارة المالية حول ذلك.

موعد قبض شهر يوليو 2023

أوضحت وزارة المالية في بيان لها موعد قبض شهر يوليو 2023 والتي تكون في المواعيد الرسمية لها من كل شهر بعد أن صرفت عدة أشهر مبكرة عن موعدها لمناسبات دينية في شهر رمضان وعيد الفطر وأيضًا عيد الأضحى.

ويتم صرف قبض شهر يوليو 2023 بدءا من 23 يوليو، والمتأخرات أيام 9، 10، 11 من الشهر نفسه.

وعدلت وزارة المالية صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجديد 2023 /2024 للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، كما حددت موعد صرف مرتبات شهر أغسطس بدءا من 24 أغسطس المقبل، ومن المقرر صرف المتأخرات أيام 7، 9، 10 من الشهر نفسه، أما مرتبات شهر سبتمبر سيبدأ صرفها بدءا من 21 سبتمبر، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر نفسه.

حقيقة زيادة مرتبات الموظفين

مع بداية كل سنة مالية جديدة كان يتم زيادة مرتبات الموظفين وبالفعل قامت الدولة بزيادة مرتبات الموظفين للعام المالي الجديد 2023-2024 ، ولكن تم صرفها مقدمًا في إبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين أجور العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها.

وتم زيادة مرتبات الموظفين بحيث كان الحد الأدنى لها 3000 جنيه ، وزيادة المرتبات بقيمة 1000 جنيه بتكلفة 45 مليار جنيه.

وبناءًا على زيادة مرتبات الموظفين الخاصة بالسنة المالية الجديدة 2023-2024 ، تم زيادة رفع مرتبات الدرجة السادسة إلى 3500 جنيه ، و 4000 جنيه للدرجة الخامسة، و 4500 جنيه للدرجة الرابعة، 5500 جنيه للدرجة الثالثة ، 6500 جنيه للدرجة الأولى ، 7000 جنيه لدرجة المدير العام، 8500 جنيه للدرجة العالية، زيادة المرتبات إلى 6 آلاف جنيه لحاملي شهادة الماجستير، و7 آلاف جنيه لحاملي شهادة الدكتوراه.