عاجل.. احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

يتزامن إقرار زيادة الأجور للعاملين بالدولة مع قرب صرف مرتبات سبتمبر 2023، والتى ينتظرها أكثر من 4 ملايين موظف بدواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالدولة.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وبحسب تعليمات وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر اعتبارًا من يوم الخميس المقبل لمدة 5 أيام لجميع العاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلى، والتى تتضمن الزيادة المقررة لهم منذ شهر أبريل الماضى ما بين زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف حافز إضافى وعلاوة استثنائية.

اقرأ أيضًا

أما عن طريقة حساب الزيادة الجديدة فى المرتبات، وجدول المرتبات بعد توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بزيادة الأجور والمعاشات، فمن المتوقع ألا تقل قيمة الزيادة شهريًا عن 800 جنيه، وهى عبارة عن 500 جنيه زيادة فى الحد الأدنى لقاعدة الهرم الوظيفى للعاملين بالدولة وهى الدرجة السادسة، مع مضاعفة قيمة علاوة الغلاء من 300 جنيه لـ600 جنيه بفارق 300 جنيه عن السابق، لتصبح قيمة الحد الأدنى للزيادة 800 جنيه، والتى ترتفع تدريجيًا مع كل مستوى وظيفى أعلى.

كيفية حساب الزيادة الجديدة فى المرتب

يمكنك حساب الزيادة فى المرتب بخطوات بسيطة، أولًا قم بتحديد المستوى الوظيفى أو الدرجة الوظيفية لك، والتى على أساسها تتحدد قيمة الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى علاوة غلاء موحدة القيمة لكافة الدرجات الوظيفية بقيمة 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وعلاوة ترقية بنسبة 5% من قيمة الأجر الوظيفى لمن يستحق الترقية.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة 2023

ووفق قرارات الزيادة الجديدة فى الأجور، يتوقع أن يتغير جدول مرتبات العاملين بالدولة بحيث يصبح الحد الأدنى للأجور للعاملين كالتالي:

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه، الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.