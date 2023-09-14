الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع موظفي الدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

زادت عمليات البحث على موقع البحث العالمي الشهير جوجل على الانترنت خلال الساعات القليلة الماضية، عن جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، ومواعيد صرف المرتبات.

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر

وقامت وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 3 أيام، لتبدأ اليوم الخميس 21 سبتمبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف المقرر لها يوم الخميس 28 سبتمبر، بهدف التيسير على المواطنين لشراء مستلزمات المدارس والمولد قبل بدء المدارس يوم السبت 30 سبتمبر المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وفي هذه السطور يرصد “الدستور”، بالتفاصيل والمعلومات الكاملة، مواعيد مرتبات شهر سبتمبر 2023 وجدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.

وأعلنت وزارة المالية، عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 ابتداء من يوم الخميس 21 سبتمبر، بعد تبكير موعد صرف المرتبات بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الخميس 28 سبتمبر ويستمر الصرف لمدة 5 أيام.

كما يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 7 و10 و11 سبتمبر 2023، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي طبق المواعيد المعلنة في المنظومة المالية الإلكترونية.

تبدأ الخميس.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 بعد قرار التبكير

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 للعاملين في الدولة

بعد تبكيرها لـ المولد النبوي.. موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023

جدول مرتبات شهر سبتمبر  2023 بعد الزيادة

سوف تحصل الدرجة العالية أو ما يعادلها مبلغ 8500 جنيه.

ستتقاضى المدير العام أو ما يعادله قيمة 7000 جنيه.

ستحصل الدرجة الأولى أو ما يعادلها قيمة 6500 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الثانية أو ما يعادلها مبلغ 5500 جنيه.

ستحصل الدرجة الثالثة أو ما يعادلها مبلغ 5000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة الرابعة أو ما يعادلها قيمة 4500 جنيه.

ستحصل الدرجة الخامسة أو ما يعادلها قيمة 4000 جنيه.

ستتقاضى الدرجة السادسة أو ما يعادلها مبلغ 3500 جنيه.

سيحصل حاملي درجة الماجستير مبلغ 6000 جنيه.

بينما سيتقاضى حاملي درجة الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر صرف مرتبات شهر سبتمبر وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر الخميس

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